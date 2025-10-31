Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Jardín en Venta en Yeroskipou, Chipre

Adosado Adosado 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$447,066
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$429,648
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$478,999
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$413,971
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Dejar una solicitud
