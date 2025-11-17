Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Trachoni
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Trachoni, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Trachoni, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Trachoni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$4,488
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Trachoni, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Trachoni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$4,529
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir