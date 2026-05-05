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Casas en la montaña en Venta en Symplegma Koinoteton Troodous, Chipre

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3 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descubre tranquilo pueblo que vive en esta encantadora casa unifamiliar de dos dormitorios, …
$289,826
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Casa 3 habitaciones en Moniatis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moniatis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Descubra una encantadora villa de 3 dormitorios, 3 baños enclavada en el tranquilo pueblo de…
$824,808
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Casa 3 habitaciones en Moniatis, Chipre
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Parámetros de las propiedades en Symplegma Koinoteton Troodous, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
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