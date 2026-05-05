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Casas con Jardín en Venta en Symplegma Koinoteton Troodous, Chipre

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3 propiedades total found
Villa en Moniatis, Chipre
Villa
Moniatis, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 905 m²
Esta villa de lujo excepcional ofrece una rara combinación de vida refinada y un ambiente na…
$4,69M
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Casa 2 habitaciones en Kilani, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kilani, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Ubicado en el serena y pintoresco pueblo de Koilani, esta encantadora casa de dos dormitorio…
$153,492
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Casa 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descubre tranquilo pueblo que vive en esta encantadora casa unifamiliar de dos dormitorios, …
$289,826
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AdriastarAdriastar
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Parámetros de las propiedades en Symplegma Koinoteton Troodous, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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