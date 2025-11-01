Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en la montaña en venta en Symplegma Koinoteton Troodous, Chipre

8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Treis Elies, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Treis Elies, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733

Apartamento en Moniatis, Chipre
Apartamento
Moniatis, Chipre
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690

Apartamento en Pera Pedi, Chipre
Apartamento
Pera Pedi, Chipre
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139

Monte OnlineMonte Online
Apartamento en Troodos, Chipre
Apartamento
Troodos, Chipre
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623

Apartamento en Pera Pedi, Chipre
Apartamento
Pera Pedi, Chipre
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539

Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867

MIPIFMIPIF
Apartamento en Moniatis, Chipre
Apartamento
Moniatis, Chipre
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927

Apartamento en Fini, Chipre
Apartamento
Fini, Chipre
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363


