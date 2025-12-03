Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Symplegma Koinoteton Troodous, Chipre

Apartamento 6 habitaciones en Moniatis, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Moniatis, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 730 m²
Moniatis de lujo Propiedad: Ahora Reducido a 1.250.000 € – Valor Exclusivo Descubra una rar…
$1,44M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 7 habitaciones en Kilani, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Kilani, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Situado en el distrito de Lemesos (Limassol), el encantador pueblo de Koilani se encuentra a…
$3,46M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 10 habitaciones en Moniatis, Chipre
Apartamento 10 habitaciones
Moniatis, Chipre
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 323 m²
Una fabulosa casa en la búsqueda son de Moniatis, orientada al sur, cerrada con gran parcela…
$1,04M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Esta hermosa casa de tres dormitorios en el pueblo de Mandria, Limassol, ofrece una amplia y…
$288,081
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Palaiomylos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palaiomylos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Bienvenido a esta encantadora casa unifamiliar en venta en la zona deseable de Palaiomylos. …
$213,180
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
