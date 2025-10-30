Apartamentos en venta en Symplegma Koinoteton Troodous, Chipre

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamento en Moniatis, Chipre
Apartamento
Moniatis, Chipre
This residential zoned piece of land is located in Moniatis village in Limassol District. It…
$121,695
Dejar una solicitud
Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Dejar una solicitud
Apartamento en Pera Pedi, Chipre
Apartamento
Pera Pedi, Chipre
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Apartamento 3 habitaciones en Treis Elies, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Treis Elies, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Dejar una solicitud
Apartamento en Pera Pedi, Chipre
Apartamento
Pera Pedi, Chipre
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023
Dejar una solicitud
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
A large Agricultural land situated in Koilani Limassol is available. Planning z Density = 10…
$58,060
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Land of 2007sqm, coverage ratio 10%, building density 10% and permissible no. of floors 2, i…
$43,545
Dejar una solicitud
Apartamento en Kaminaria, Chipre
Apartamento
Kaminaria, Chipre
A Residential plot in Prodromos area in Limassol in  H3 zone 35% cover ratio , building dens…
$278,690
Dejar una solicitud
Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665
Dejar una solicitud
VernaVerna
Apartamento en Pera Pedi, Chipre
Apartamento
Pera Pedi, Chipre
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995
Dejar una solicitud
Apartamento en Pera Pedi, Chipre
Apartamento
Pera Pedi, Chipre
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Dejar una solicitud
Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932
Dejar una solicitud
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
A beautiful piece of land in the area of Koilani village with a build factor of 10%.The vill…
$116,121
Dejar una solicitud
Apartamento en Troodos, Chipre
Apartamento
Troodos, Chipre
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623
Dejar una solicitud
Apartamento en Moniatis, Chipre
Apartamento
Moniatis, Chipre
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690
Dejar una solicitud
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Residential land in Koilani village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$81,285
Dejar una solicitud
Apartamento en Moniatis, Chipre
Apartamento
Moniatis, Chipre
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927
Dejar una solicitud
Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600
Dejar una solicitud
Apartamento en Pera Pedi, Chipre
Apartamento
Pera Pedi, Chipre
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139
Dejar una solicitud
Apartamento en Kato Platres, Chipre
Apartamento
Kato Platres, Chipre
Residential land in Kato Platres village of Limassol district. It has an irregular shape and…
$255,466
Dejar una solicitud
Apartamento en Moniatis, Chipre
Apartamento
Moniatis, Chipre
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$232,242
Dejar una solicitud
Apartamento 7 habitaciones en Kilani, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Kilani, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Located in the Lemesos (Limassol) district, the charming village of Koilani sits at an altit…
$3,48M
Apartamento en Fini, Chipre
Apartamento en Fini, Chipre
Apartamento
Fini, Chipre
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363
Dejar una solicitud
Apartamento en Pera Pedi, Chipre
Apartamento
Pera Pedi, Chipre
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673
Dejar una solicitud

