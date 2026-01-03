Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Chipre

15 propiedades total found
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
La tierra agrícola en Amargeti, Paphos, se encuentra en un encantador pueblo rural conocido …
$74,901
Dejar una solicitud
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
Campo agrícola en Statos -Agios Fotis Comunidad, en Paphos Distrito. Está situado a 6,7 kiló…
$71,444
Dejar una solicitud
Apartamento en Aksilou, Chipre
Apartamento
Aksilou, Chipre
Preciosa tierra situada en Axylou, Paphos. El tamaño de esta propiedad es 25920. La densidad…
$74,901
Dejar una solicitud
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Esta parcela de tierra se encuentra en el pueblo de Amargeti. Cae en la zona H2 que es princ…
$105,699
Dejar una solicitud
Apartamento en Pentalia, Chipre
Apartamento
Pentalia, Chipre
Gran valor para el dinero - Retread your self to a bargain property. Escapar de la rutina y…
$18,437
Dejar una solicitud
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Esta parcela de tierra se encuentra en el pueblo de Amargeti. Cae en la zona H2 que es princ…
$105,699
Dejar una solicitud
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Esta tierra se encuentra en Amargeti, Paphos. Tiene una superficie de 29.767m2 y se benefici…
$46,093
Dejar una solicitud
Apartamento en Pentalia, Chipre
Apartamento
Pentalia, Chipre
Descubra esta parcela residencial en la pintoresca comunidad de Pentalia, distrito de Paphos…
$201,656
Dejar una solicitud
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
Este es un terreno de 4,144m2 disponible en venta en Statos Agios Fotios pueblo. Esta tierra…
$57,616
Dejar una solicitud
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
Venta gran oportunidad de tierra/inversión en Statos-Agios Fotios Village. Esta tierra está …
$57,616
Dejar una solicitud
Apartamento en Pentalia, Chipre
Apartamento
Pentalia, Chipre
Una gran parcela residencial de tierra en Pentalia pueblo, Paphos. La propiedad cae en 2 zo…
$172,848
Dejar una solicitud
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
Terreno residencial situado en Statos-Agios Fotios, Paphos, Chipre El tamaño de esta propie…
$63,378
Dejar una solicitud
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Terreno agrícola de 2246 metros cuadrados en venta en Amargeti zona. La tierra cae debajo d…
$63,625
Dejar una solicitud
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Agricultural Land in Amargeti Paphos 6727 m2 , Con dos tipos de zona G3/Z3 G3 93% : 10% Fact…
$55,311
Dejar una solicitud
Apartamento en Statos Agios Photios, Chipre
Apartamento
Statos Agios Photios, Chipre
Esta tierra situada en el pueblo de Statos, a 25 minutos en coche del aeropuerto de Paphos y…
$115,232
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Chipre

