Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Symplegma Koinoteton Kato Mylou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Chipre

3 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Chandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Ubicado en una parcela de 1.400 metros cuadrados sobre una colina pintoresca en Chandria Vil…
$979,474
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir