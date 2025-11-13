Propiedades residenciales en venta en Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Chipre

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamento en Potamitissa, Chipre
Apartamento
Potamitissa, Chipre
Nice Residential land in Agridia village in Limassol near Observatory is available now. The…
$2,31M
Apartamento en Pelendri, Chipre
Apartamento
Pelendri, Chipre
The property  is a 1/2 share of land in Pelendri village, in Limassol.It has an area of c. 8…
$162,569
Apartamento en Chandria, Chipre
Apartamento
Chandria, Chipre
In Chandria 3 plots with an overall square metre size of 485 in a H2 residential zone.Has a …
$69,673
Apartamento en Potamitissa, Chipre
Apartamento
Potamitissa, Chipre
Land located in the picturesque village of Potamitissa, in Limassol District. It is within a…
$27,869
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Residential land located in the picturesque village of Agros, in Limassol District. It is w…
$54,577
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Available plot in Agros village, in Limassol.It has an area of 978sqm and benefits from c. 2…
$77,220
Apartamento en Pelendri, Chipre
Apartamento
Pelendri, Chipre
Residential land in Pelendri village of Limassol district. It is situated at a distance ap…
$23,224
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Available plot in Agros village, in Limassol.It has an area of 1,032sqm and benefits from c.…
$84,768
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Touristic plot in Agros village of Limassol district. The property is ideally located close …
$127,733
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Land located in the picturesque village of Agros, in Limassol It is within a short distance …
$74,317
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Agricultural land in Agridia village in Limassol, in G3 zone, with 10% cover ratio, building…
$32,514
Apartamento en Dymes, Chipre
Apartamento
Dymes, Chipre
Nice land in Dymes village in Limassol 6,355 square meters in Z1 zone with 6% build factor, …
$174,181
Apartamento 3 habitaciones en Chandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 327 m²
The property is a three-storey building with a garage in Chandria, Limassol. The property c…
$214,243
Apartamento en Pelendri, Chipre
Apartamento
Pelendri, Chipre
Residential land in Pelendri village in Limassol district. It is situated at a distance appr…
$31,353
Apartamento en Pelendri, Chipre
Apartamento
Pelendri, Chipre
Agriculture land for sale in Pelendri village in Limassol. The land area is 51,671sqm with b…
$89,994
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Plot available in Agros village, in Limassol.It has an area of 1,097sqm and benefits from c.…
$109,154
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Nice residential land in Agridia village in Limassol, in H3 zone, with 35% cover ratio, bui…
$58,060
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
A tourist plot in Agros village in Limassol, in T1d zone 25% cover ratio , building density …
$98,703
Apartamento en Dymes, Chipre
Apartamento
Dymes, Chipre
Residential land in Dymes village of Limassol district. It is situated at a distance approxi…
$41,804
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Protected land in Agros village in Limassol, in Z3 zone, with 6% cover ratio, building densi…
$23,224
Apartamento en Agros, Chipre
Apartamento
Agros, Chipre
Residential land in Agros village of Limassol district. It is situated at a distance approxi…
$71,995
