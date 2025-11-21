Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Symplegma Koinoteton Kasochorion, Chipre

Potamiou
3
127 propiedades total found
Apartamento en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento
Souni Zanatzia, Chipre
A Residential plot for sale in Souni Zanakia ( Souni) area in Limassol in H6 zone , 20% cove…
$313,527
Apartamento en Agios Therapon, Chipre
Apartamento
Agios Therapon, Chipre
Residential land for sale in Agios Therapon village, of Limassol. The land has an area of 3…
$104,509
Apartamento en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento
Souni Zanatzia, Chipre
Souni ⁄ Zanatzia is a quaint historic village at an altitude of about 400 meters. Located 10…
$181,149
Apartamento en Lofou, Chipre
Apartamento
Lofou, Chipre
Available for sale is the undivided 1/2 share of a residential land, which corresponds to an…
$61,544
Apartamento en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento
Souni Zanatzia, Chipre
An excellent opportunity to acquire residential land in the tranquil and sought-after area o…
$127,733
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Land in the lovely village of Pachna.  Just 30 minutes to Limassol.  The land has a 40% buil…
$104,509
Apartamento 3 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$609,952
Apartamento 3 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 338 m²
This property is a three-bedroom house located in Souni-Zanakia, Limassol. The house has an…
$719,950
Apartamento en Pano Kivides, Chipre
Apartamento
Pano Kivides, Chipre
Large piece of land in Pano Kivides for sale, 17,392 square metres, 6% density and 6% covera…
$371,587
Casa 3 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
For sale off plan, this spacious villa offers an internal area of 163.32 m², designed with c…
$909,174
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Souni Zanatzia, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
For sale off plan is a spacious bungalow offering comfortable living on a single level. The …
$500,045
Apartamento 3 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
The project consists of 11 detached 3 Bed Houses with private garden, private parking, terra…
$471,850
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
A nice 576sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Apartamento 3 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Experience the perfect blend of peace, privacy, and modern sophistication in these stunning …
$431,570
Apartamento en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento
Souni Zanatzia, Chipre
Residential plot of 959 sqm located in Souni Zanakia is available now. The land is in H6 zon…
$150,957
Apartamento 4 habitaciones en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayios Amvrosios, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Agios  Ambrosios  is situated on the north-west side of Limassol, just 27 kilometers away. T…
$209,018
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$25,547
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Three adjoining plots in Pachna village in Limassol. Their plot size is  2290 square meters …
$290,302
Apartamento en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento
Souni Zanatzia, Chipre
Land in Souni Zanakia community of Limassol district. It is situated at a distance approxima…
$85,930
Casa 5 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
Located in the serene area of Souni, this modern 5-bedroom villa combines luxury living with…
$1,38M
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
A nice 628sqm residential plot in Pachan village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 765 square meters in H3 zone with …
$98,703
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone,10% cover ratio,building densi…
$69,673
Apartamento en Pachna, Chipre
Apartamento
Pachna, Chipre
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 767 square meters in H3 zone with …
$87,091
Apartamento en Pano Kivides, Chipre
Apartamento
Pano Kivides, Chipre
An agricultural  land in Pano Kyvides area in Limassol in Z1 zone 6% cover ratio,building de…
$75,479
Apartamento 3 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$737,368
Apartamento en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento
Souni Zanatzia, Chipre
The land has a build factor of 20% and a coverage of 20% with 2 floors being able to be buil…
$905,743
Casa 3 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
For sale in the peaceful area of Souni-Zanakia, this beautiful resale house offers comfortab…
$477,604
Apartamento en Omodos, Chipre
Apartamento
Omodos, Chipre
For sale: a large field with a total plot size of 45,700 square meters, located in the charm…
$127,733
