Apartamentos en la montaña en venta en Symplegma Koinoteton Drynias, Chipre

8 propiedades
Apartamento en Kannaviou, Chipre
Apartamento
Kannaviou, Chipre
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Stroumpi, Chipre
Stroumpi, Chipre
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Apartamento en Simou, Chipre
Simou, Chipre
Simou, Chipre
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Apartamento en Polemi, Chipre
Polemi, Chipre
Polemi, Chipre
For sale: Agricultural land located in the village of Polemi. The land is accessible via …
$133,539
Apartamento en Drymou, Chipre
Drymou, Chipre
Drymou, Chipre
Drimou, a village in the Paphos district of Cyprus, features fertile agricultural land ideal…
$92,897
Apartamento en Lasa, Chipre
Lasa, Chipre
Lasa, Chipre
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Apartamento en Lasa, Chipre
Lasa, Chipre
Lasa, Chipre
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Apartamento en Fyti, Chipre
Fyti, Chipre
Fyti, Chipre
Agricultural Land 9.366 sm Located in Milia. Three plots in total for sale. 1) 5.742sm 2)2.…
$139,345
