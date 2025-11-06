Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Symplegma Koinoteton Drynias, Chipre

Kannaviou Melamiou
3
Kato Akourdaleia
3
76 propiedades total found
Apartamento en Giolou, Chipre
Apartamento
Giolou, Chipre
This land is located in Loukroumou, Paphos.It has an area of 12,660sqm and is landlocked (c.…
$49,351
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Agriculture field in Stroumpi  Community, in Paphos District. It is situated 3.00 Km (approx…
$46,448
Apartamento en Polemi, Chipre
Apartamento
Polemi, Chipre
For sale: A spacious field measuring 3,011 square meters, perfectly situated in the peaceful…
$116,121
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Προς πωληση γεωργικο τεμαχιο στο χωριο Στρουμπι της επαρχιας Παφου. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη…
$57,480
Apartamento en Milia Pafou, Chipre
Apartamento
Milia Pafou, Chipre
Βρίσκεται στο χωριό Μηλιά της Πάφου, δίπλα από τα χωριά Δρυνιά, Φύτη, 'Αγιος Δημητριανός. …
$52,254
Apartamento en Theletra, Chipre
Apartamento
Theletra, Chipre
Residential field in Theletra community, in Paphos District. It is situated at a distance ap…
$84,768
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Apartamento en Fyti, Chipre
Apartamento
Fyti, Chipre
This plot is located in Fyti, Paphos, district.It has an area of 5,017sqm and benefits from …
$181,149
Apartamento en Kato Akourdaleia, Chipre
Apartamento
Kato Akourdaleia, Chipre
This plot comprises of two fields in Kato Akourdaleia, Paphos. It has a total area of 2,041s…
$132,378
Apartamento en Kannaviou, Chipre
Apartamento
Kannaviou, Chipre
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10% …
$52,835
Apartamento en Psathi, Chipre
Apartamento
Psathi, Chipre
***SPECIAL OFFER *** FROM €75.000 TO €60.000 For sale residential land in Psathi village …
$69,673
Apartamento en Theletra, Chipre
Apartamento
Theletra, Chipre
The property is an agricultural field in Theletra. It is located 30m from Stroumbi-Kathi…
$81,285
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
For sale residential land in Stroumbi village in Paphos.It has a total area of 4683 sq.m. an…
$281,013
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Available for sale is the 4 5 share of a  residential field, in Stroumpi community, Paphos D…
$157,925
Apartamento en Kannaviou, Chipre
Apartamento
Kannaviou, Chipre
This plot is located  in Kannaviou, Paphos.It has an area of 11,037sqm and benefits from c. …
$226,436
Apartamento en Polemi, Chipre
Apartamento
Polemi, Chipre
Agricultural Land In Polemi, Paphos 3809 sm. 10% Build Factor , 10% cover Factor , G3 zone t…
$52,254
Apartamento en Polemi, Chipre
Apartamento
Polemi, Chipre
A fantastic opportunity to acquire a residential plot in the peaceful and picturesque villag…
$102,186
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
This is a residential plot at Stroumpi -  Paphos.The plot has beautiful and panoramic views …
$98,703
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Agricultural land in Stroumpi 4683sm. 10% Cover Factor , 10% Build Factor , G3 Zone Type …
$116,121
Apartamento en Fyti, Chipre
Apartamento
Fyti, Chipre
This plot is a field in Fyti, Paphos.It has an area of 6,857sqm and benefits from c. 141m ro…
$301,914
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Tα τεμάχια εμπίπτουν στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10%…
$75,479
Apartamento en Simou, Chipre
Apartamento
Simou, Chipre
For sale residential land in Simou village in Paphos district. The land is adjacent to a …
$41,804
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Large plot of land above Stroumbi village, over 10,500 m2 with a 60% build factor.Elevated p…
$928,968
Apartamento en Theletra, Chipre
Apartamento
Theletra, Chipre
This parcel of land is very close to Giolou village 200 meters next to the main road on the …
$92,897
Apartamento en Polemi, Chipre
Apartamento
Polemi, Chipre
Residential Field for Sale in Polemi, Paphos Located in the serene village of Polemi in the…
$232,242
Apartamento en Polemi, Chipre
Apartamento
Polemi, Chipre
The agricultural land in Polemi spanning 9096 square meters falls under Zone Type Γ3, indica…
$91,736
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
This is a field located in Stroumpi, Paphos, approximately 1 km northwest of the village cen…
$191,600
Parámetros de las propiedades en Symplegma Koinoteton Drynias, Chipre

