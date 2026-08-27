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Propiedades residenciales en venta en Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou, Chipre

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apartamentos
110
casas independientes
39
149 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Este elegante apartamento de tres dormitorios se encuentra en la planta baja del prestigioso…
$812 113
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa de 3 dormitorios semi-apartada rodeada de hermosos paisajes en …
$403 313
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Apartamento 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Esta es una villa de 3 dormitorios en venta en Secret Valley, Kouklia. La villa disfruta de…
$772 056
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$403 313
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$403 313
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Se trata de una moderna casa de 3 dormitorios semi-apartada rodeada de hermosos paisajes en …
$437 882
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Se trata de una moderna casa de 3 dormitorios semi-apartada rodeada de hermosos paisajes en …
$437 882
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Apartamento 3 habitaciones en Anarita, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Anarita, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Esta impresionante villa de tres dormitorios está situada en una zona tranquila de Anapita, …
$451 511
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Casa 2 habitaciones en Kouklia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Esta es una villa de 2 dormitorios en venta en Secret Valley, Kouklia. La villa disfruta de…
$544 831
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$391 789
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Apartamento en Agia Varvara, Chipre
Apartamento
Agia Varvara, Chipre
Área 16 809 m²
Almacén industrial dentro de una parcela de tierra que se extiende a unos 60.260 metros cuad…
$5,53M
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$437 882
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Apartamento en Agia Varvara, Chipre
Apartamento
Agia Varvara, Chipre
Venta 1/2 parte de la tierra agrícola en Agia Varvara. Se encuentra dentro de la zona Ga4 co…
$132 517
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 2
Área 223 m²
Conveniently situated in the centre of all amenities, prodject is one of the most privileged…
$1,46M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$403 313
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Esta propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos pai…
$391 789
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa de 3 dormitorios semi-apartada rodeada de hermosos paisajes en …
$403 313
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Se trata de una villa de 3 dormitorios de diseño mediterráneo en venta rodeada de hermosos p…
$466 690
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Se trata de una villa de 3 dormitorios de diseño mediterráneo en venta rodeada de hermosos p…
$466 690
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
Villas de lujo en Venus Rock area, es un desarrollo exclusivo de solo dos villas de lujo, si…
$2,32M
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Casa 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Venta: Esta impresionante casa independiente ofrece una oportunidad única para poseer una ca…
$786 198
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Apartamento en Kouklia, Chipre
Apartamento
Kouklia, Chipre
Campo residencial en Kouklia , Paphos District 1000sm Esta parcela de tierra tiene una apro…
$288 081
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 5
Área 475 m²
Excepcional villa de 5 dormitorios diseñado en una parcela excepcionalmente grande de 1334 m…
$1,90M
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$403 313
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Apartamento 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Esta impresionante residencia muestra una fusión perfecta de elegancia contemporánea y encan…
$1,86M
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$391 789
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Casa 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
En venta es una villa moderna y unifamiliar situada en un entorno tranquilo cerca de la cost…
$773 309
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Apartamento en Mousere, Chipre
Apartamento
Mousere, Chipre
El activo es un campo en Mousere. Se encuentra a 3,8 km del pueblo de Dora. El campo tiene u…
$2,65M
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Casa 4 habitaciones en Kouklia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta Villa de lujo de 240 m2 combina lo mejor del estilo de vida mediterráneo con diseño con…
$3,18M
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Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Situado en el centro de todas las comodidades, es uno de los desarrollos más privilegiados. …
$781 277
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