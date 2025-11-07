Propiedades residenciales en venta en Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Chipre

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
apartamentos
190
casas independientes
6
196 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,160
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Monagrouli, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Monagrouli, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$576,577
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$397,044
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamento 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
An astonishing modern complex with breathtaking views of the Mediterranean sea. Created to e…
$4,13M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$283,646
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$568,079
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$297,638
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Discover this beautiful maisonette for sale in the charming village of Moni. Key ready and b…
$347,557
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,643
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Available two bedroom house located in Moni Village, Limassol. The house is a part of a pri…
$345,256
Dejar una solicitud
Apartamento en Kellaki, Chipre
Apartamento
Kellaki, Chipre
Land of 17392 sqm is now available in Kellaki which includes around 200 olive trees, and has…
$138,102
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$428,345
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$430,262
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
New project is Developed in Moni Village, Limassol. It consists of 11 detached 2 and 3 bedro…
$379,781
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$268,729
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Discover your future home in this charming 1-bedroom apartment, currently under construction…
$276,205
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$281,103
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$464,818
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Monagrouli, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Monagrouli, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli  village in Limassol. nb…
$613,404
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$408,553
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Monagrouli, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Monagrouli, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$690,512
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$526,794
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Monagrouli, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Monagrouli, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$584,633
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$345,256
Dejar una solicitud
Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
It is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.The property i…
$143,857
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$495,806
Dejar una solicitud
Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
The land is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.You can …
$287,713
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$404,437
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$524,407
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$262,873
Dejar una solicitud

