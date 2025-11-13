Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Symplegma Koinoteton Amathos, Chipre

15 propiedades total found
Apartamento en Kalo Chorio Lemesou, Chipre
Apartamento
Kalo Chorio Lemesou, Chipre
Available is the 1/2 share in a residential plot which correspond to an area of approximatel…
$40,642
Apartamento en Kalo Chorio Lemesou, Chipre
Apartamento
Kalo Chorio Lemesou, Chipre
The land has planning permission for a house in place and is being offered with the plans an…
$255,466
Apartamento en Zoopigi, Chipre
Apartamento
Zoopigi, Chipre
An agricultural land in Zoopigi area in Limassol, in G3 zone, 10% cover ratio, building dens…
$174,181
Tut Travel
Apartamento en Eptagoneia, Chipre
Apartamento
Eptagoneia, Chipre
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$40,642
Apartamento en Dierona, Chipre
Apartamento
Dierona, Chipre
The property for sale concerns 5 residential abutting pieces of land, in Dierona village, in…
$52,254
Apartamento 4 habitaciones en Eptagoneia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Eptagoneia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Lovely brand new four bedroom house in Eptagonia village is available now.It has internal co…
$406,423
Estate Service 24
Apartamento en Dierona, Chipre
Apartamento
Dierona, Chipre
Land with an orchard in Dierona village is available now. The land is Z1 & Z3 zone, 6% & …
$40,642
Apartamento en Eptagoneia, Chipre
Apartamento
Eptagoneia, Chipre
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$40,642
Apartamento en Eptagoneia, Chipre
Apartamento
Eptagoneia, Chipre
Agricultural land available in the Eptagonia region of Limassol.The land is agricultural and…
$104,509
Property Invest
Apartamento en Dierona, Chipre
Apartamento
Dierona, Chipre
Agricultural land located in Dierona village in Limassol District. It is situated at a dis…
$22,063
Apartamento en Eptagoneia, Chipre
Apartamento
Eptagoneia, Chipre
Eptagonia is a Cypriot village of the District of Limassol. It is located approximately 28 k…
$34,836
Apartamento en Eptagoneia, Chipre
Apartamento
Eptagoneia, Chipre
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$81,285
Apartamento en Eptagoneia, Chipre
Apartamento
Eptagoneia, Chipre
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$92,897
Apartamento 2 habitaciones en Dierona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dierona, Chipre
Dormitorios 2
Área 55 m²
Located in the peaceful and traditional village of Dierona, just 20 km north of Pareklissia …
$255,466
Apartamento en Eptagoneia, Chipre
Apartamento
Eptagoneia, Chipre
A Forest land  in Eptagonia  village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building d…
$40,642
Parámetros de las propiedades en Symplegma Koinoteton Amathos, Chipre

