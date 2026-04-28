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Villas con Jardín en venta en Polemidia Municipality, Chipre

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1 propiedad total found
Villa en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Villa
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Entra en esta espaciosa villa de 4 dormitorios, situada en una extensa parcela de 301 metros…
$878,760
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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