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Arrendamiento a largo plazo tiendas en Polemidia Municipality, Chipre

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Tienda 360 m² en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Tienda 360 m²
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Área 360 m²
Disponible en alquiler, esta espaciosa y moderna tienda ofrece 360 metros cuadrados de espac…
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Tienda 360 m² en Kato Polemidion Municipality, Chipre
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Kato Polemidion Municipality, Chipre
Área 360 m²
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Tienda 180 m² en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Tienda 180 m²
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Área 180 m²
Disponible en alquiler, esta espaciosa y moderna tienda ofrece 180 metros cuadrados de espac…
$2,308
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