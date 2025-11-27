Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Polemidia Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de casas independientes con jardín en Polemidia Municipality, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Una casa moderna y acogedora de 2 dormitorios que ofrece 50 m2 de espacio habitable renovado…
$1,268
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir