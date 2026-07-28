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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con vistas a la montaña en Polemidia Municipality, Chipre

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Oficina 80 m² en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Oficina 80 m²
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Área 80 m²
Este moderno espacio de oficinas, disponible para alquilar, está situado en la primera plant…
$1,594
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Parámetros de las propiedades en Polemidia Municipality, Chipre

con Jardín
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