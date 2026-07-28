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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con jardín en Polemidia Municipality, Chipre

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Propiedad comercial 5 840 m² en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Propiedad comercial 5 840 m²
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Área 5 840 m²
Este excepcional edificio comercial es un raro hallazgo en Limassol, que puede albergar cual…
$172,106
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Parámetros de las propiedades en Polemidia Municipality, Chipre

con Vista a la montaña
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