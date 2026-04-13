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Arrendamiento a largo plazo bungalows en Polemidia Municipality, Chipre

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1 propiedad total found
Bungalow de 3 dormitorios en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Presentando este impresionante, totalmente reformado, y elegantemente amueblado bungalow sem…
$1,849
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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