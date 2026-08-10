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Villas con piscina en venta en Peyia, Chipre

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21 propiedad total found
Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Área 565 m²
This 4-bedroom villa in Sea Caves Villas combines space, elegance, and spectacular sea views…
$1,89M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Área 620 m²
For sale: an exceptional 5-bedroom villa at Cap St Georges, redefining luxury coastal living…
$2,59M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 624 m²
For sale: 4-bedroom villa in Sentire Park, Sea Caves area, Peyia. A luxurious property in…
$1,05M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 166 m²
For sale: Modern three-bedroom villa at ZEUS Sea Caves, Paphos — offering stylish and comfor…
$1,82M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 168 m²
This 3-bedroom villa in Sea Caves Villas combines luxury living with natural beauty. Located…
$848,622
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Área 201 m²
This 4-bedroom villa in Golden View is a spacious and elegant residence featuring a private …
$648,252
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
VAT
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Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 800 m²
For sale: a luxurious 3-bedroom residence at Cap St Georges, offering stunning sea views and…
$1,77M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Área 607 m²
For sale: 4-bedroom villa in Sentire Park, Sea Caves area, Peyia. A luxurious property in…
$940,114
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 582 m²
For sale: 4-bedroom villa in Blue Horizon, Sea Caves area, Cyprus. A modern project by a …
$1,30M
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Villa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Número de plantas 2
Villa 5 — 3 dormitorios | 3 baños | Superficie cubierta: 127,19 m² | Terraza cubierta: 37,12…
$762,106
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Olivia Homes is a prestigious villa development in the High Sea Caves area of Paphos, offeri…
$893,147
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Villa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Número de plantas 2
Villa 4 — 4 dormitorios | 4 baños | Superficie cubierta: 147,29 m² | Terraza cubierta: 40,23…
$765,664
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Villa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 1
Villa 2 — 3 dormitorios | 2 baños | Superficie cubierta: 110,16 m² | Terraza cubierta: 12,93…
$790,519
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Villa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Olivia Homes offers modern and high-quality homes with a personalized approach to each prope…
$848,209
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Villa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Número de plantas 3
Villa 1 — 4 dormitorios | 3 baños | Área cubierta: 215 m² | Terraza cubierta: 39 m² | Área t…
$1,40M
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Villa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Número de plantas 2
Villa 3 — 3 dormitorios | 3 baños | Área cubierta: 147,29 m² | Veranda cubierta: 33,63 m² | …
$706,720
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Olivia Homes offers modern and high-quality homes with a personalized approach to each prope…
$1,07M
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