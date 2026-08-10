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Villas en la montaña en venta en Peyia, Chipre

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2 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
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Villa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$469,494
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