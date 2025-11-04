Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Peyia
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Peyia, Chipre

4 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
por mes
Dejar una solicitud
