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Bungalow con Jardín en venta en Peyia, Chipre

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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Peyia, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Encantadora Casa Patrimonio de dos dormitorios en el corazón de Peyia Village. Para los ave…
$140,602
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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