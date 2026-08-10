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Apartamentos en la montaña en venta en Peyia, Chipre

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1 habitación
11
2 habitaciones
38
3 habitaciones
153
4 habitaciones
88
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6 propiedades total found
Apartamento 7 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 355 m²
Villa lujosa en Peyia Village cerca de Cuevas de Mar con título de propiedad seperado Situa…
$4,13M
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$1,74M
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Apartamento 7 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 319 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$2,29M
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 222 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Sea Caves, Peyia, Pafos, Chipre
$1,25M
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Apartamento 7 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 333 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Sea Caves, Peyia, Pafos, Chipre
$4,35M
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 161 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$782,490
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