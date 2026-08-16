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Villas con piscina en venta en Paralimni, Chipre

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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 191 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Luxurious Four-Bedroom Villas by the Sea in Protaras IMPERIAL JADE…
$754,318
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 325 m²
This 5-bedroom villa in Semera Beachfront Residences offers a rare combination of beachfront…
$3,95M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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