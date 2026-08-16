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Apartamentos con piscina en venta en Paralimni, Chipre

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1 habitación
25
2 habitaciones
166
3 habitaciones
49
4 habitaciones
17
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9 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Venta: Apartamento de 2 dormitorios en Niero City Apartments, Paralimni.Un proyecto moderno …
$360,673
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 174 m²
Apartamento de dos plantas de tres dormitorios en venta en la zona de Kolonaki - provincia d…
$868,420
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
$890,757
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Habitaciones 2
Área 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$532,132
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 235 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en Agios Athanasios - provinc…
$909,843
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
$950,140
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
$914,510
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 163 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Germasogeia - provincia de Limassol, con 129 met…
$651,242
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 2
Área 130 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Oroklini - provincia de Larnaca. Tiene 86 metros …
$201,966
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