Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paphos District
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Restaurante, cafetería

Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Paphos District, Chipre

;
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 53 m² en Pafos, Chipre
Restaurante, cafetería 53 m²
Pafos, Chipre
Área 53 m²
Alquiler: Disponible es un restaurante de planta baja bien mantenido en Pafos, que ofrece u…
$2,510
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir