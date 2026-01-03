Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Lefkara Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Lefkara Municipality, Chipre

Apartamento 13 habitaciones en Pano Lefkara, Chipre
Apartamento 13 habitaciones
Pano Lefkara, Chipre
Habitaciones 13
Dormitorios 9
Área 370 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pano Lefkara, Larnaca, Chipre
$3,10M
Apartamento 2 habitaciones en Kofinou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kofinou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en Lefkara Municipality, Chipre

