Apartamentos en venta en Lefkara Municipality, Chipre

5 propiedades total found
Apartamento 13 habitaciones en Pano Lefkara, Chipre
Apartamento 13 habitaciones
Pano Lefkara, Chipre
Habitaciones 13
Dormitorios 9
Área 370 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pano Lefkara, Larnaca, Chipre
$3,10M
Apartamento 3 habitaciones en Vavla, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Vavla, Chipre
Habitaciones 3
Área 152 m²
Se vende en construcción apartamento de tres dormitorios en el centro de la ciudad - provinc…
$425,420
Apartamento 2 habitaciones en Kofinou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kofinou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Precio en demanda
Apartamento en Kofinou, Chipre
Apartamento
Kofinou, Chipre
Área 77 m²
Edificio moderno ubicado en zona prestigiosa cerca de muchas comodidades
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Pano Lefkara, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pano Lefkara, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pano Lefkara, Larnaca, Chipre
$347,774
Parámetros de las propiedades en Lefkara Municipality, Chipre

