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Arrendamiento a largo plazo tiendas en Larnaca District, Chipre

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Tienda 300 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 300 m²
Larnaca, Chipre
Área 300 m²
Gran showroom en la carretera principal de Larnaca-Limassol, en la zona de Kamares de Larnac…
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Agencia
VIDI GROUP
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