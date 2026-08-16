Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Lakatameia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Lakatameia, Chipre

;
1 habitación
5
2 habitaciones
39
3 habitaciones
22
4 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 118 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Germasogeia - provincia de Limassol, con 102 metr…
$504,762
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 100 m²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 3
Área 147 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Germasogeia - provincia de Limassol, con 131 met…
$510,504
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 94 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$172,151
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Lakatameia, Chipre
Apartamento 1 habitación
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 1
Área 58 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Oroklini - provincia de Larnaca. Tiene 51 metros cu…
$108,870
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 80 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Kapapri - provincia de Famagusta. El apartamento …
$164,973
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 140 m²
$498,045
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Lakatameia, Chipre
Apartamento 1 habitación
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 1
Área 65 m²
One bedroom resale apartment for sale in Agios Tychonas - Limassol province, with 58 sq.m. c…
$169,667
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 79 m²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 118 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 102 sq.m. covered int…
$479,920
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 111 m²
$494,562
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir