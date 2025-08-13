Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Inversiones Inmobiliarias en Lakatameia Municipality, Chipre

3 propiedades total found
De inversiones 879 m² en Lakatameia, Chipre
De inversiones 879 m²
Lakatameia, Chipre
Área 879 m²
7 apartamentos de 2 salones , 2 apartamento de 1 dormitorios y 1 apartamento de 3 dormitorio…
$1,19M
De inversiones 260 m² en Tseri, Chipre
De inversiones 260 m²
Tseri, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Dos casas independientes (dos plantas) en una zona tranquila y puramente residencial en Tser…
$267,354
De inversiones 480 m² en Lakatameia, Chipre
De inversiones 480 m²
Lakatameia, Chipre
Área 480 m²
Un edificio entero en una avenida principal en Anthoupoli está disponible para la venta. Con…
$673,845
