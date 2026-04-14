Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kourio Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Almacén

Arrendamiento a largo plazo almacenes en Kourio Municipality, Chipre

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 900 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 900 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 900 m²
Espacioso almacén con oficinas privadas Ypsonas . Situado al norte de la carretera en la 3a …
$11,538
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir