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Alquiler a largo plazo de villas con jardín en Kourio Municipality, Chipre

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1 propiedad total found
Villa de 4 dormitorios en Ypsonas Municipality, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Alquiler: Descubre esta hermosa villa independiente que ofrece confort y estilo en el corazó…
$6,336
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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