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Villas con piscina en venta en Germasogeia, Chipre

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Villa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 310 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Tala - Paphos, con 310 metros cuadrados. interi…
$650,642
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Villa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 310 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Tala - Paphos, con 310 metros cuadrados. interi…
$650,642
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Villa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 310 m²
Una lujosa mansión con tres habitaciones en venta en la provincia de Tala - Paphos con 310 t…
$644,018
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