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Villas del mar en venta en Germasogeia, Chipre

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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 150 m²
Descubra una extraordinaria residencia en el prestigioso enclave residencial de Paniotis, un…
$7,87M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 525 m²
Experiencia de vida incomparable, con una generosa 525 metros cuadrados de espacio habitable…
$3,43M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en la prestigiosa zona de Germasogeia, esta villa excepcional ofrece una rara oportu…
$6,88M
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