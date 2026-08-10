Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Germasogeia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Germasogeia, Chipre

;
Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$676,665
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$706,518
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir