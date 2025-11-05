Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Germasogeia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en Germasogeia, Chipre

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Located just 400 meters from the sandy beaches and 5-star hotels of Limassol, this charming …
$661,889
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir