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Alquiler a largo plazo de villas con jardín en Germasogeia, Chipre

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Villa 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Esta propiedad destacada está en la ubicación buscada de Potamos Germasogia. 3 niveles, 6 do…
$9,825
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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