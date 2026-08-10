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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Germasogeia, Chipre

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Villa 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Una residencia de lujo contemporánea diseñada para una vida familiar moderna Situado en uno…
$8,063
por mes
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Casa 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 315 m²
Esta encantadora villa nueva (con acabado ahora) está en la exclusiva zona de Kalogyri que o…
$17,211
por mes
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Una hermosa propiedad reformada en la zona verde muy codiciada, que ofrece impresionantes vi…
$6,655
por mes
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Mazur EstateMazur Estate
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