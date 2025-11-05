Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de casas independientes con jardín en Germasogeia, Chipre

3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
FOR RENT 5 BEDROOMS 700 sqm LUXURY VILLA IN KALOGIRI AREA   This luxury five bedroom villa i…
$11,031
por mes
Dejar una solicitud
Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
The Residences are located at the heart of Limassol’s tourist area, a striking new project w…
$4,413
por mes
Dejar una solicitud
Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
The Residences are located at the heart of Limassol’s tourist area, a striking new project w…
$4,373
por mes
Dejar una solicitud
