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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con piscina en Germasogeia, Chipre

áticos
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 113 m²
Piso 10
$8,138
por mes
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Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
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