  2. Chipre
  3. Germasogeia
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Germasogeia, Chipre

Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,453
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Available for rent, this stylish used apartment offers comfortable living in the sought-afte…
$3,135
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,484
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,877
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,903
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Beautiful 3-Bedroom Apartment in Limassol with Spectacular Sea View ✔️This apartment, wit…
$2,903
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 315 m²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
This stunning 4-bedroom home is now available for rent. Spanning an impressive 275 square me…
$7,548
por mes
