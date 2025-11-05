Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Germasogeia, Chipre

7 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
New outstanding quality throughout these luxury apartments with only 4 apartments on the bui…
$4,603
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 7 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
This outstanding property is in the sought after location of Potamos Germasogia. 3 levels, …
$8,056
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 315 m²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 183 m²
This beautiful well-appointed 3 bedroom all en suite bathrooms is front line offering panora…
$8,056
por mes
Dejar una solicitud