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Casas con piscina en Venta en Germasogeia, Chipre

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Casa 8 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 8 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Área 816 m²
Disfrute de un alojamiento de lujo único en uno de los barrios más prestigiosos de Limassol …
$5,20M
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John Taylor Cyprus
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Casa 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 508 m²
Número de plantas 3
Na prestigiada área de Potamos Germasogeia, está à venda uma excecional moradia de cinco qua…
$4,97M
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John Taylor Cyprus
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 196 m²
Entrate in un mondo di raffinata eleganza dove lusso e serenità si fondono. Situato in una d…
$1,99M
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Casa 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 511 m²
Entrate in un mondo di raffinata eleganza dove convergono lusso e serenità. Situata in una d…
$4,32M
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Casa 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 377 m²
Número de plantas 5
Imagine acordar num dos bairros residenciais mais tranquilos, verdes e requintados de Limass…
$1,95M
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Casa 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 190 m²
Número de plantas 2
Situata in una delle zone residenziali più prestigiose di Limassol, questa villa contemporan…
$1,96M
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Casa 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 356 m²
Questa eccezionale villa con cinque camere da letto è situata nel prestigioso quartiere di A…
$3,99M
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Casa 8 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 8 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Área 887 m²
Número de plantas 5
Situata in una delle zone collinari più prestigiose di Limassol, questa eccezionale villa in…
$7,86M
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 146 m²
Número de plantas 4
Este novo empreendimento residencial introduz uma abordagem contemporânea à vida urbana, com…
$1,13M
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Casa 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 470 m²
Número de plantas 2
Experimenta la refinada vida familiar en uno de los barrios más verdes de Limassol - Kaloiri…
$2,37M
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John Taylor Cyprus
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Casa 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 434 m²
Entra en un mundo de elegancia refinada, donde convergen el lujo y la paz. Situado en una de…
$2,79M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$676,665
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Casa de campo 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 171 m²
Una casa independiente de tres habitaciones en venta en Ypsonas - provincia de Limassol, con…
$368,185
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Villa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 310 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Tala - Paphos, con 310 metros cuadrados. interi…
$650,642
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Casa de campo 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa de campo 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Área 275 m²
Una casa independiente de cuatro dormitorios en venta en Agios Tychonas - provincia de Limas…
$646,812
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Casa de campo 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa de campo 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Área 250 m²
Una casa independiente de cuatro habitaciones en venta en Platres - provincia de Limassol, c…
$949,842
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Villa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 310 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Tala - Paphos, con 310 metros cuadrados. interi…
$650,642
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Villa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 310 m²
Una lujosa mansión con tres habitaciones en venta en la provincia de Tala - Paphos con 310 t…
$644,018
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Casa de campo 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa de campo 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Área 350 m²
Una casa independiente de cuatro dormitorios en venta en Agios Tychonas - provincia de Limas…
$949,842
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$706,518
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