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Casas en la montaña en Venta en Germasogeia, Chipre

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$894,736
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$892,796
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$918,281
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$906,508
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
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Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$916,291
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Casa 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 211 m²
Residencia histórica de piedra con multi-unidad viviendo I 5 dormitorios tención 5 baños ← I…
$1,52M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$918,281
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$881,049
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Dormitorios 3
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Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$882,963
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
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Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$1,00M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
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Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$892,796
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
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Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$998,522
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
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Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$904,544
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
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Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$916,291
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
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Área 152 m²
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
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$882,963
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
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$906,508
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$676,665
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$706,518
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