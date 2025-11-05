Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex con Jardín en venta en Germasogeia, Chipre

11 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,30M
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
This spacious 2-bedroom duplex is housed in a small new-build block of only four 2-bedroom u…
$545,504
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$748,054
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,95M
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Welcome to the pinnacle of modern designer living in Limassol's most sought-after boutique c…
$1,84M
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
This 2-bedroom duplex is housed in a small new-built block of only four 2-bedroom units in G…
$521,336
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Welcome to the pinnacle of modern designer living in Limassol's most sought-after boutique c…
$1,85M
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
